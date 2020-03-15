Молдова объявила о полном прекращении авиасообщения и запрете въезда для иностранцев

В стране будут закрыты все торговые центры, рынки и общепит.

В ночь на 17 марта Молдова полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после заседания комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в здравоохранении, передает Newsmaker.

По его словам, 17 марта Молдова также запретит въезд в страну иностранцам через наземные контрольно-пропускные пункты, за исключением тех, кто сопровождает грузовые перевозки, а также дипломатов и граждан, постоянно живущих в Молдове.

Также комиссия приняла решение с 16 марта закрыть в стране все торговые центры, за исключением продовольственных супермаркетов, аптек и заправочных станций. Как сообщил Кику, эти меры будут действовать по меньшей мере до 31 марта.

Также закроются все рестораны и места общественного питания. Доставка на дом готовых блюд будет разрешена.

В то же время будут закрыты все рынки, независимо от направления их деятельности.

На заседании комиссии обсуждали вопрос о работе общественного и междугороднего транспорта. Как отметил Кику, пока комиссия не решила, как будет работать транспорт, но в течение дня примет решение.

Напомним, что в Молдове объявили красный код из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее власти распорядились закрыть школы, детские сады, отменить все массовые мероприятия. Сейчас в Молдове известно о 12 подтвержденных случаях заражения коронавирусом. О первом случае инфицирования сообщили 7 марта.

Накануне из-за коронавируса решение о закрытии границ для иностранцев приняли в Латвии, Литве и Эстонии. Режим чрезвычайного положения объявлен в Румынии и Испании. Авиасообщение с некоторым странами приостановила Австрия.

В Украине граница будет закрыта в течение двух недель с полуночи 17 марта.