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Латвия и Литва закрывают границы для иностранцев

Ограничительные меры введены в связи с коронавирусом.

Латвия и Литва закрывают границы для иностранцев
Фото: EPA/UPG

Латвия приняла решение с 17 марта по 14 апреля запретить сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны в рамках борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19.

Кроме того, запрещены публичные мероприятия, сообщает Delfi.

"С 00:00 часов 17 марта будут остановлены все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам. Передвижение на частных автомобилях по-прежнему остается возможным. Все грузовые перевозки сохраняются в прежнем объеме", - говорится в сообщении.

Правила предполагают, что латыши смогут вернуться в страну, а иностранцы выезжать из Латвии.

Латвийские дипломатические консульские представительства должны остановить выдачу виз на весь срок чрезвычайной ситуации.

Также в стране запрещают проведение всех публичных мероприятий, а мероприятия с количеством до 50 человек должны заканчиваться до 23:00. Экзамены в школах переносят на май.

Двухнедельный карантин в связи с распространением коронавируса объявили также в Литве, пишет LTR .

Литва закрывает границы для иностранцев, закрывает магазины, кроме аптек и продовольственных, а также запрещает публичные мероприятия.

Напомним, Украина с 17 марта закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели.

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