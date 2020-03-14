Латвия и Литва закрывают границы для иностранцев

Латвия приняла решение с 17 марта по 14 апреля запретить сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны в рамках борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19.
Кроме того, запрещены публичные мероприятия, сообщает Delfi.
"С 00:00 часов 17 марта будут остановлены все международные пассажирские перевозки, в том числе авиасообщение, железнодорожное, паромное и по автомобильным дорогам. Передвижение на частных автомобилях по-прежнему остается возможным. Все грузовые перевозки сохраняются в прежнем объеме", - говорится в сообщении.
Правила предполагают, что латыши смогут вернуться в страну, а иностранцы выезжать из Латвии.
Латвийские дипломатические консульские представительства должны остановить выдачу виз на весь срок чрезвычайной ситуации.
Также в стране запрещают проведение всех публичных мероприятий, а мероприятия с количеством до 50 человек должны заканчиваться до 23:00. Экзамены в школах переносят на май.
Двухнедельный карантин в связи с распространением коронавируса объявили также в Литве, пишет LTR .
Литва закрывает границы для иностранцев, закрывает магазины, кроме аптек и продовольственных, а также запрещает публичные мероприятия.
Напомним, Украина с 17 марта закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели.