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Пограничники не пустили в Украину российского психолога, которая собиралась провести в Киеве мастер-класс

Женщина незаконно посещала временно оккупированный Крым, где проводила тренинги.

Пограничники не пустили в Украину российского психолога, которая собиралась провести в Киеве мастер-класс
Татьяна Мужицкая
Фото: скриншот

Госпогранслужба не пропустила в Украину психолога из России Татьяну Мужицкую, которая собиралась провести в Киеве мастер-класс. Об этом говорится на странице ведомства в facebook.

"13 марта в пункте пропуска "Жуляны" пограничники не пропустили в Украину гражданку России, которая планировала проводить мастер-класс "Теория невероятности" в столице", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что 47-летняя женщина незаконно посещала временно оккупированный Крым, где проводила тренинги по психологии.

Во время контроля Мужицкая рассказала, что работает психологом, телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги и сообщила правоохранителям, что прибыла в Киев якобы в личных целях - навестить подругу.

Однако пограничники выяснили, что Мужицкая должна была проводить платный мастер-класс в Киеве 13 марта. 

Пограничники отказали ей в пропуске на территорию Украину и запретили въезд в страну на ближайшие 3 года .

Напомним, ранее пограничники не пустили в Украину двух россиян, которые собирались читать в Киеве лекции о копирайтинге.

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