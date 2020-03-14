Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
ТКГ: новое прочтение?
ТКГ: новое прочтение?
Зеленский подписал новый закон о среднем образовании
Зеленский подписал новый закон о среднем образовании
Мир после вируса
Мир после вируса
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Украина решила закрыть границы на две недели
Украина решила закрыть границы на две недели
ГлавнаяОбществоВойна

В зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов, один военный ранен

Противник выпустил 11 мин из 82-мм миномета по позициям у Лебединского.

В зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов, один военный ранен
Фото: EPA/UPG

В зоне боевых действий на Донбассе в пятницу, 13 марта, состоялось шесть обстрелов, в результате чего получил ранения украинский военный. Об этом сообщили в штабе ООС.

Два обстрела зафиксировали вблизи населенного пункта Лебединское - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Славное боевики стреляли из станкового противотанкового гранатомета - пять выстрелов, а также противник совершил обстрел из крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета - шесть выстрелов, а также противник вел огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Орехово оккупанты вели огонь из 82-мм миномета, выпустив восемь мин, рядом с Крымским - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

В субботу, 14 марта, российские оккупационные войска три раза открывали огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Березового, Новолуганского и Шум. О потерях не сообщается.

Напомним, 12 марта сообщалось о четырех обстрелах боевиков на Донбассе, один украинский военный получил ранение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также