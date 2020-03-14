В зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов, один военный ранен

Противник выпустил 11 мин из 82-мм миномета по позициям у Лебединского.

В зоне боевых действий на Донбассе в пятницу, 13 марта, состоялось шесть обстрелов, в результате чего получил ранения украинский военный. Об этом сообщили в штабе ООС.

Два обстрела зафиксировали вблизи населенного пункта Лебединское - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Славное боевики стреляли из станкового противотанкового гранатомета - пять выстрелов, а также противник совершил обстрел из крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета - шесть выстрелов, а также противник вел огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Орехово оккупанты вели огонь из 82-мм миномета, выпустив восемь мин, рядом с Крымским - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

В субботу, 14 марта, российские оккупационные войска три раза открывали огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Березового, Новолуганского и Шум. О потерях не сообщается.

Напомним, 12 марта сообщалось о четырех обстрелах боевиков на Донбассе, один украинский военный получил ранение.