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АМКУ предостерег от завышения цен на лекарства и предметы гигиены

За нарушения АМКУ может наложить штраф размером до 10% годового оборота нарушителя.

АМКУ предостерег от завышения цен на лекарства и предметы гигиены
www.amc.gov.ua

Антимонопольный комитет Украины следит за ситуацией на рынках фармацевтики и предостерегает от необоснованного повышения цен. Об этом сказано в сообщении комитета. 

"Антимонопольный комитет официально сообщает: факты необоснованного повышения цен на лекарственные средства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки. То же касается и других потенциальных злоупотреблений, например, создание искусственного дефицита", - сказано в сообщении.

За антиконкурентное поведение на рынке, АМКУ может наложить штраф в размере до 10% годового оборота нарушителя.

Напомним, с 12 марта до 3 апреля в Украине введен карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ограничения включают в себя закрытие учебных заведений; запрет массовых собраний более 200 человек (касается спортивных мероприятий, которые могут проходить без зрителей, а также культурных мероприятий); закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели. Запрета на въезд для граждан Украины не будет, но СНБО призвал украинцев не ездить за границу.

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