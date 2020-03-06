Столичный кинотеатр "Краков" отремонтируют за 144 млн, хотя две фирмы предлагали цены на четверть ниже

Одна из компаний доказала свою правоту через АМКУ и Государственную аудиторскую службу.

Коммунальные предприятие «Киевкинофильм» 28 февраля по результатам тендера заказало обществу с ограниченной ответственностью «Ж.О.К.» капремонт кинотеатра «Краков», который находится на Русановской набережной, 12 за 114 290 000 грн. Хотя в этом тендере еще две фирмы предлагали цены на четверть ниже. Об этом сообщается в материале «Наші гроші» со ссылкой на систему ProZorrо.

В этом году в Киеве должны выполнить капитальный ремонт кинотеатра «Краков» на Русановской набережной, построенного в 1968 году. Кинотеатр не работает с 2000 года, позже там находился муниципальный театр «Киев». Отремонтированное здание передадут предприятию «Европейский культурный центр Краков» для кинопоказов, спектаклей, концертов и т.д.

Цена этой сделки на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 123 070 000 грн.

Более дорогим конкурентом было киевское ООО «Интеграл Буд-Стандарт». В 2018-2019 годах оно также выиграло два тендера по капремонту кинотеатра «Краков» на 133,42 млн грн, однако выплатили ему лишь 20,17 млн грн.

Однако в этом тендере две фирмы ООО «СК «Укрстройреконструкция» и ООО «Мостицкий 2» предлагали на четверть ниже цены, чем победитель тендера фирма «Ж.О.К.».

Первую фирму отклонили из-за отсутствия целого ряда документов, а «Мостицкий 2» - из-за того, что она якобы не подтвердило документы про укомплектованность автокраном грузоподъемностью 25 т.

При этом компания «Мостицкий 2» доказала через АМКУ, что предоставила все необходимые документы на автокран. При повторном рассмотрении заказчик снова отклонил предложение компании из-за отсутствия гарантийного письма об укомплектованности автокрана и техпаспорта о регистрации. После этого «Мостицкий 2» снова пожаловалась в АМКУ, заявив, что заказчик проигнорировал предоставленные документы, но затем отозвала жалобу без объяснения причин.

Тендерная документация требовала гарантийное письмо, а также техпаспорт или свидетельство о праве собственности (или аналогичные правоустанавливающие документы). Фирма предоставила гарантийное письмо и свидетельство о регистрации автокрана.

Государственная аудиторская служба тоже признала отклонения «Мостицкий 2» нарушением. Сейчас заказчик судится с ней.

Киевская фирма-победитель тендера «Ж.О.К.», которой владеет и управляет Сергей Хамбир была создана в 2017 году. При этом прокуратура расследует возможное незаконное завладение бюджетными средствами фирмой «Ж.О.К.» при проведении благоустройства участка на Андреевском спуске в направлении фуникулера за 12 миллионов гривен.

Напомним, что в январе Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о возврате городу Киеву права собственности на здание кинотеатра "Тампере" на ул. Героев Севастополя, 42.