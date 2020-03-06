Премию PinchukArtCentre 2020 получили Роман Химей и Ярема Малащук

Премию PinchukArtCentre для молодых украинских художников в 2020 году получили Роман Химей и Ярема Малащук за проект "Прямая трансляция".

Об этом сообщает издание YourArt.

Художники получат денежную премию в размере 250 тыс грн, выставку в PinchukArtCentre, попадание в шорт-лист Future Generation Art Prize 2021 – международной премии для молодых художников – и участие в выставке этой премии на Венецианской биеннале 2021 года.

"Прямая трансляция" – визуально обескураживающая работа. Ее хореография политическая, игривая и поэтическая. Она представляет сложную сеть смежных сопоставлений, говорящих об изменениях и переходах, прошлое и настоящее. Она говорит о важности истории и памяти, но делает это не академически и не бездушно. Она предлагает очень современную форму исторической рефлексии, которая является актуальной как для Украины, так и для более широкого мира", – комментирует жюри свой выбор.

Первый спецприз получил Николай Карабинович за проект "Как можно дальше". Второй спецприз – у Юли Голуб с проектом "Смотри, у нее борода!". Художники получат по 60 тыс грн.

Приз зрительских симпатий и 25 тыс грн получили Даниил Ревковский и Андрей Рачинский за проект "Хулиганы".

В жюри в этом году вошли арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф, кураторка Катерина Грегос, старший куратор фонда Картье Томас Деламарр, кураторка временных выставок в музее современного искусства KIASMA и художница Влада Ралко.

Выставка финалистов премии продлится до мая 2020 года. Всего в финал попали проекты 20 художников и художниц. Из-за конфликта институции с медиаторами двое участников отозвали свои проекты с рассмотрения жюри – Валентина Петрова и Павел Гражданский.

Премию PinchukArtCentre для украинских художников вручают каждые два года. В 2018 году ее лауреаткой стала Анна Звягинцева.