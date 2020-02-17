Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
ГлавнаяКультура

Etchingroom1: Визуальный дневник мизантропа, или «Вы не подскажете, как отсюда выйти?»

Дуэт художниц-графиков Кристины Ярош и Анны Ходьковой можно назвать одним из главных художественных открытий прошлого года. Год у них действительно выдался очень продуктивный: участие в Биеннале молодого искусства в Харькове (где они заняли второе место), потом специальная премия на конкурсе молодых художников МУХи, а в конце января открылась их персональная выставка «Сегодня вечером останусь дома» в киевской Dymchuk Gallery.

За последние два года художницы сделали огромный шаг вперед, перейдя от просто демонстрации различных работ в выставочном пространстве к производству и репрезентации своих концептуально оформленных графических циклов. Также они активно экспериментируют с пространством, то используют стену, на которой выставляют свои работы, как часть произведения, то выходят в пространство и строят на выставках инсталляции и даже целые комнаты.

Работы Etchingroom1 пронизаны тонкой иронией, для них характерно самоцитирование, когда образы и фразы мигрируют из проекта в проект. 

LB.ua поговорил с Кристиной Ярош и Анной Ходьковой о выставках а-ля «Союз художников», новых проектах и о месте графики в украинском культурном контексте.

EtchingRoom1
Фото: Світлана Апаріна
EtchingRoom1

Как началась ваша индивидуальная художественная практика и как вы в итоге пришли к совместной? 

Анна Ходькова: Я в свое время два года проучилась в КПИ, а потом поступила в филиал НАОМА в Крыму. Филиал был небольшой – там училось всего 54 студента, было только два отделения (живопись и графика), но подход к обучению был отличный. Один из преподавателей создал там офортную мастерскую, с оборудованием и материалами. Я начала туда ходить. У меня был свой стол, и в академию был доступ 24 часа в сутки – то есть, у меня впервые были все условия для работы. Именно тогда я начала активно заниматься офортом. Мне это очень нравилось, но не нравился классический подход к офорту – все эти полутона и переходы, и я начала искать свое. Поняла, что мне нравится контраст: когда видно, где черное, а где белое. 

В 2014 году я вернулась из Крыма в Киев. В крымском филиале было всего четыре курса, поэтому доучиваться мне нужно было в Киеве. Офортная мастерская в НАОМА меня не впечатлила: там было грязно, работать было невозможно. Всем там было все равно, подход к обучению был формальный. 

В какой-то момент я поняла, что не могу туда ходить. Месяца два сидела дома – резала картоногравюры, травила офорты. Мой бывший одногруппник из КПИ работал лаборантом в офортной мастерской, и я пошла к нему печатать работы. А Кристина была там же лаборантом в литографской мастерской. 

Так вы и познакомились?

На самом деле у нас было два знакомства, но первого Кристина не помнит (смеется). 

Кристина Ярош: Я посмотрела Анины работы и сразу предложила ей сделать совместную выставку. Но Аня отказалась, сказала, что ее такое не интересует. 

А.Х.: У меня до того момента были разве что какие-то групповые выставки, но я не относилась к этому серьезно. Если честно, мне до сих пор не нравится большинство тех выставок, что у нас с Кристиной были. Когда люди просто развешивают работы по стенам – это какой-то «Союз художников». Для нас интересно проработать какую-то идею, поработать с пространством. Если у тебя пустая стена в экспозиции, это не означает, что ты должен обязательно туда что-то повесить.

Поэтому, когда Кристина сказала слово «выставка», ты не прониклась?

Меня это привело в ужас (смеется). 

К.Я.: Да, сначала Аня отказалась. Но потом мы пообщались и она согласилась. 

То есть, ваша совместная работа началась с общей выставки?

Да, это была выставка в локальной галерее «Партком» на Рейтарской.

Подготовка к выставке на Биеннале молодых художников в Харькове
Фото: Etchingroom1
Подготовка к выставке на Биеннале молодых художников в Харькове

Вы планировали, что будете и дальше работать вместе или покажете проект и на этом все?

А.Х: Мы тогда ничего не думали и не планировали. Кстати, меня даже не было на открытии – я в тот момент была в Крыму. Но вроде бы все прошло нормально. 

А потом мы познакомились с одним покупателем наших работ, который начал знакомить нас с коллекционерами, у нас стали покупать работы. Это давало нам дополнительный стимул что-то делать – появилось ощущение, что это кому-то нужно. 

После выставки я продолжала ходить в мастерскую в КПИ, мы с Кристиной вместе проработали там еще год. Но тогда каждая делала свои работы.

А когда появился Etchingroom1 и решение работать дуэтом?

Где-то через год мы купили станок (для нас его вывезли из оккупированного Луганска на скорой, зато это было в два раза дешевле). 

Тогда в «Изоляции» как раз развивали разные мастерские: там была и фотолаборатория, и литографская мастерская. Когда одна их комнат освободилась, нам предложили ее занять. Мы пришли, поговорили, и переехали туда. Каждую неделю мы должны были проводить мастер-классы, а в остальное время могли пользоваться мастерской для своих целей.

К.Я.: Кстати, название Etchingroom1 появилось именно тогда, в «Изоляции» – нужно было дать название мастерской.

На тот момент ваша индивидуальная практика уже понемногу начала сплетаться в общую? 

Мы продолжали делать совместные выставки. Сначала выставляли каждая свои работы, потом начали делать общие серии

У вас выдался активный год: биеннале, премии, выставки. Давайте начнем с биеннале молодого искусства в Харькове. Чем для вас был этот опыт? Это ведь был и эксперимент с пространством, и необходимость реализовать свой замысел в не самых простых условиях.

А.Х.: Мне кажется, в целом за последний год большую роль для нас сыграло то, что мы стали делать и показывать работы сериями. 

К.Я.: Проектами, да. Нам важно, чтобы работы чем-то дополнялись – мы всегда думаем, как все это будет экспонировано, ищем решения. 

А.Х.: Наверное, поэтому от выставки к выставке наш стиль оттачивается. 

Возвращаясь к биеннале в Харькове. На больших групповых выставках чаще всего бывает, что ты приходишь и тебе говорят: вот твоя стена. То есть, ты не выбираешь пространство, с которым будешь работать. Когда мы ехали в Харьков, у нас уже было преставление, какую серию мы хотим показывать. Мы приехали вечером, зашли на локацию – а там кураторы валиками красят стены. Наша стена изначально должна была быть белой и чуть фактурной, и мы думали немножко порисовать прямо на ней. Но в реальности все выглядело иначе.

Работы на харьковской биеннале
Фото: Виктор Высочин
Работы на харьковской биеннале

Мы вышли расстроенными и начали думать. И тут Кристина говорит: «А давай покрасим стену в черный?». Кураторы сказали, что нужно подумать, а наутро пришли и сказали: «Ну, конечно! Как мы сами не додумались?». Так у нас появилась черная стена, и это стало толчком к тому, как мы решили свою экспозицию: повесили четыре диптиха, причем один – не целиком, а только одну половинку.

Но в целом, несмотря на все организационные сложности, работать с пространством нам очень интересно. У нас вообще мало интересных выставочных пространств: люди открывают галерею в том помещении, которое им нравится, а ты потом как художник работаешь с тем, что есть. 

На ваших работах – урбанистические сюжеты, строения, люди и все, что происходит в их взаимодействии. Как сложился этот круг тем и сюжетов? 

Это то, что окружает нас повсюду. Это довольно просто заметить, и это зачастую очень выразительно. Я, к примеру, люблю наблюдать за происходящим вокруг меня, в городе и т.д. Ты в этом вырос, иногда смотришь на это отстраненным взглядом, вылавливаешь какие-то фрагменты, сюжеты. 

К.Я.: Первоначально получилось так, что Аня больше рисует персонажей, а я – архитектуру. И когда мы начали делать совместные работы, все это как-то само собой сложилось, и оказалось, что одно органично дополняет другое.

А.Х.: Я действительно очень люблю персонажей. Я считаю, что все мои друзья, все наше окружение, мы сами – персонажи. Вообще я люблю наблюдать, подмечать какие-то особенности окружающих. 

В ноябре вы стали обладательницами спецпремии МУХи. На выставке финалистов вы показали проект «Альбом», где переосмысляли устоявшийся в обществе подход к репрезентации коллективного социального опыта. Там вы пошли еще дальше, построив в экспозиции целую комнату. Это был следующий шаг в работе с пространством?

К.Я.: Тут опять-таки получился эксперимент. Мы давно хотели адаптировать пространство для своих работ так, чтобы это были не просто картинки на стенах, а чтобы задействовать целую комнату. У нас была серия «Альбом», под которую хотелось использовать советские обои.

А.Х.: Сначала организаторы сказали нам, что, поскольку это музей, ничего нельзя строить и клеить обои тоже нельзя. Это совершенно не давало возможности реализовать наши идеи. В результате нам пришлось самим найти людей, которые помогли нам построить фальш-стену, вокруг которой мы выстроили нашу комнату на выставке.

Выставка финалистов премии МУХи
Фото: Etchingroom1
Выставка финалистов премии МУХи

Недавно в Dymchuk Gallery открылась ваша выставка «Сегодня вечером останусь дома» (продлится до 1 марта – прим.). На работах из нее – такие себе сцены из городской жизни: патологоанатом в морге, кладбище, панельные многоэтажки, городские пейзажи. Центром экспозиции стала инсталляция в виде остановки «Остановка». Как сложился такой визуальный ряд?

К.Я.: Мы давно хотели добавить цвета в наши работы. И в какой-то момент решили поэкспериментировать с фломастерами. Работы из этой экспозиции вместе выглядят как раскадровка, но по отдельности смотрятся как отдельные завершенные сюжеты.

А.Х.: Уже когда мы ограничили количество работ, то в какой-то момент подумали: «Черт, а почему мы до сих пор не нарисовали человека, который сам в себя стреляет?» (смеется). В общем, идеи приходили в процессе работы над серией.

На этой выставке видны определенные характерные для вас особенности: комбинация разных оттисков в работах, тексты, вклейки, самоцитирование, ирония и т.д. Насколько все это умышленные ходы? 

Да, все это есть. Мы переносим в наши работы то, что видим и слышим вокруг. Текстами для наших работ часто становятся фразы из наших разговоров – они перетекают в нашу практику и получается такой себе визуальный дневник.

К.Я.: Если говорить о роли текста в наших работах, то иногда какая-то фраза дает название нашей выставке. Также это работает как дополнительный смысловой слой к визуальной части.

Работа с выставки в Dymchuk Gallery
Фото: Etchingroom1
Работа с выставки в Dymchuk Gallery

В начале марта в «Мистецьком Арсенале» откроется большой групповой проект, посвященный графике. Что вы покажете там? 

А.Х.: Там, конечно, снова будет эксперимент с пространством.

К.Я.: Мы с Аней первоначально готовили один вариант проекта, но потом из-за организационных сложностей пришлось остановиться на другом. 

Эта выставка – важная для украинского культурного контекста история ввиду практически полного отсутствия проектов, системно представляющих историю развития украинской графики. Какое место, на ваш взгляд, занимает графика в контексте украинского искусства?

А.Х.: Мне кажется, сейчас в Украине основными популяризаторами графики являются сами художники-графики. А те, кто не нашел свой визуальный язык, сидят и делают одно и то же: печатают по 30 офортов с одной пластины, и все. Но когда ты просто тиражируешь одинаковое – это скучно и лишено смысла. Мне нравится, что мы можем брать наборные пластины и делать более интересные, комплексные работы. 

Не так давно у вас появился новый интерес: скульптура в мини-формах, которая дополняет ваши графические серии. Покажете ли вы на выставке в «Арсенале» что-то из этих скульптурных работ?

Да. Когда ровно год назад мы начали отливать для выставки наши бетонные «заборы», уже тогда мы думали сделать серию скульптур-бюстиков, как в советских домашних библиотеках. И вот, наконец, мы реализуем эту идею.

Какие новые цели вы перед собой ставите?

К. Я.: На данный момент нам повезло, что мы можем делать то, что нам нравится и экспериментировать.

Анастасия ПлатоноваАнастасия Платонова, Журналистка, культурный менеджер
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также