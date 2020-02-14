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Билли Айлиш представила главный саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде

Премьера фильма "Бонд 25: Не время умирать" состоится 9 апреля 2020 года.

18-летняя американская певица Билли Айлиш представила главный саундтрек фильму о Джеймсе Бонде "Бонд 25: Не время умирать". Саундтрек опубликован на ютубе исполнительницы.

Текст песни она написала совместно со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Певица стала самой молодой исполнительницей, создавшей главный трек к фильмам о Джеймсе Бонде.

Премьера киноленты "Бонд 25: Не время умирать" состоится 9 апреля 2020 года. Это уже 25-й фильм про агента Джеймса Бонда.

Главную роль в нем по-прежнему сыграет Дэниел Крейг, который ранее снимался в четырех частях: «Казино “Рояль“», "Квант милосердия", «007: Координаты “Скайфолл“» и «007: Спектр». Роль в 25-м фильме станет для Крейга последней в образе Джеймса Бонда.

Напомним, Билли Айлиш стала триумфатором "Грэмми" в этом году. Она получила шесть статуэток. В категории "Лучшая запись" победила ее композиция "Bad Guy", а ее пластинку When We All Fall Asleep, Where Do We Go? признали лучшим альбомом года.

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