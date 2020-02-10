В Центре Довженко пройдет выставка номинантов на Шевченковскую премию

13 февраля в Музее кино в Довженко-Центре откроется выставка "Короткий список", на которой покажут работы номинантов на Шевченковскую премию в номинации "Визуальное искусство".

Как сообщают организаторы, это будут проекты "Империя снов" Сергея Браткова, "Карусель" Александра Гляделова и "(не)определенные" Никиты Кадана.

Отмечается, что выставка - один из шагов обновленного Комитета премии по модернизации своей работы. По мнению членов Комитета, "премия должна стать инструментом обнаружения произведений, отражающих сущностные черты нынешнего времени в контексте общего европейского пространства, а фигура Шевченко - воплощением новаторского, авангардного тренда в украинской культуре".

Глава Комитета Шевченковской премии Юрий Макаров считает, что несмотря на то, что премия является наследием советских времен, она может "способствовать оздоровлению креативных практик в стране".

Идея создания выставки принадлежит членам комитета в профильной номинации - Владе Ралко, Татьяне Кочубинской и Михаилу Рашковецкому.

Выставка продлится до 4 марта. Лауреаты Шевченковской премии станут известны в конце февраля.