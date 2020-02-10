В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
ГлавнаяКультура

Суд счел незаконным увольнение Александра Ройтбурда с поста директора музея

Судья постановил отменить решение областного совета.

Суд счел незаконным увольнение Александра Ройтбурда с поста директора музея
Александр Ройтбурд
Фото: Макс Левин

Увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов счел незаконным.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Иск удовлетворить частично - признать незаконным и отменить решение областного совета, - огласил судья. - Частичное удовлетворение связано с тем, что истец продолжал исполнять свои обязанности".

Сам художник заявил, что "не хочет войн с областным советом", а хочет, чтобы это решение суда стало поводом для установления нормальных рабочих отношений.

Судебное заседание неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического управления областного совета. На заседание 10 февраля делегировали замначальника юридического управления облсовета Александра Соснина.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский облсовет проголосовал за досрочное расторжение контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Он сразу заявил, что будет оспаривать это решение в суде. Одесская областна госадминистрация при этом не стала разрывать контракт с художником и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

Министерство культуры назвал решение облсовета безосновательным.

В Одессе проводили акцию в поддержку Ройтбурда, где собралось более тысячи людей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также