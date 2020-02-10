Суд счел незаконным увольнение Александра Ройтбурда с поста директора музея

Увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов счел незаконным.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Иск удовлетворить частично - признать незаконным и отменить решение областного совета, - огласил судья. - Частичное удовлетворение связано с тем, что истец продолжал исполнять свои обязанности".

Сам художник заявил, что "не хочет войн с областным советом", а хочет, чтобы это решение суда стало поводом для установления нормальных рабочих отношений.

Судебное заседание неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического управления областного совета. На заседание 10 февраля делегировали замначальника юридического управления облсовета Александра Соснина.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский облсовет проголосовал за досрочное расторжение контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Он сразу заявил, что будет оспаривать это решение в суде. Одесская областна госадминистрация при этом не стала разрывать контракт с художником и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

Министерство культуры назвал решение облсовета безосновательным.

В Одессе проводили акцию в поддержку Ройтбурда, где собралось более тысячи людей.