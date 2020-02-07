Малиновский райсуд Одессы приговорил сотрудника охранного агентства "Центр" Николая Дмитрука, издевавшегося над воспитанниками детского центра "Свитанок", к трем годам условно.

Об этом сообщает издание Граты.

По версии следствия, в конце июля 2019 года Николай Дмитрук прибыл в центр социально-психологической реабилитации для детей "Свитанок" по вызову воспитателя. Там он издевался над детьми и избил двух несовершеннолетних воспитанников. Дмитруку инкриминировали пытки (часть 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины).

Фото: Думская

Прокурор Мелания Корчевая заявила, что Дмитрук уже сотрудничает со следствием и дает показания, благодаря которым можно привлечь к ответственности других виновных в издевательствах над воспитанниками приюта. Их действия расследуются в рамках производства, открытого по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение служебных обязанностей по охране здоровья несовершеннолетних).

В связи с тем, что Дмитрук признал вину, суд не рассматривал доказательства, и процесс прошел по сокращенной процедуре. 7 февраля судья утвердил соглашение Дмитрука со следствием, признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы. Ввиду сотрудничества обвиняемого со следствием его осудили условно - назначили испытательный срок два года.

Фото: Думская

В октябре 2019 года одесская правозащитница Зоя Мельник сообщила об издевательствах над двумя воспитанниками приюта, которых застали за половым актом. Она написала, что сотрудники агентства безопасности "Центр" публично унижали их, заставляя жевать использованный презерватив, избивали, обливали холодной водой и применяли электрошокер.В ноябре 2019 года Генпрокуратура инициировала проверку в приюте, а в офисе охранного агентства "Центр" прошли обыски. Следствие выявило, что к издевательствам причастен 26-летний охранник Николай Дмитрук.

15 ноября 2019 года суд отправил его под круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2020 года прокуроры передали его дело в суд.

7 февраля состоялось рассмотрение дела по существу. На нем Дмитрук признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Большая часть заседания проходила в закрытом режиме.