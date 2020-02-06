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Интерпол разыскивает депутата Ужгородского горсовета, который устроил стрельбу в ресторане

Иван Волошин ранил из травматического пистолета помощника депутата горсовета.

Интерпол объявил в розыск депутата Ужгородского городского совета Ивана Волошина, который в 2016 году устроил стрельбу в ресторане в центре города.

На сайте Интерпола сообщается, что Волошин разыскивается в связи с хулиганством и нарушением общественного порядка, основанном на мотивах явного неуважения к сообществу самым возмутительным или исключительно циничным образом, с применением огнестрельного или любой другого холодного оружия, или предмета, специально подготовленного для причинения телесных повреждений.

Как сообщалось, 18 мая 2016 года в центре Ужгорода на территории ресторанного комплекса "Корона" на площади Корзо во время ссоры один депутат Ужгородского городского совета ранил помощника другого депутата из травматического пистолета. Тогда Волошин ранил из травматического пистолета помощника депутата горсовета Романа Богуславского - Евгения Рахимова.

По данному факту было начато уголовное производство по ст.296. ч.4 УК (хулиганство с применением оружия).

Ранее Волошина объявили во всеукраинский розыск, он скрывается с 23 мая 2019 года.

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