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ГлавнаяПраво

ВАКС почти в 7 раз увеличил залог экс-прокурору Мармышу

САП и НАБУ настаивали на залоге в размере 77 млн гривен.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила сумму залога для бывшего заместителя директора корпорации "Укрбуд", экс-прокурора Шевченковского района Киева Вячеслава Мармыша, который подозревается в причастности к завладению имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворив требования прокурора и детектива, определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Ранее следственный судья ВАКС избрал для Мармыша меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 млн гривен. САП и НАБУ настаивали на содержании под стражей подозреваемого с залогом в размере 77 млн гривен.

Напомним, что в растрате средств Нацгвардии подозревают экс-нардепа и бывшего президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася. По версии следствия, он, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

В ходе расследования был задержан бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров. 

МВД и "Укрбуд" заключили контракты проектирования и строительства жилого дома в Печерском районе, который потом разросся до ЖК "Аристократ". После этого группа лиц, в том числе чиновники НГУ, по предварительному сговору решили заключить дополнительные договора для обмена нежилого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Оберег", который находится на окраине города, с целью завладения частью этого имущества во время обмена.

При этом было привлечено лицо, которое провело оценку имущества, что должно быть передано по время обмена, путем необоснованного занижения стоимости недвижимости в "Аристократе" и увеличения в "Обереге". 

20 января один из подозреваемых в этом деле, Максим Микитась, был снят с самолета в Великобританию.

21 января в деле о завладении имуществом Нацгвардии и оборудках "Укрбуд" появился еще один подозреваемый. Из-за того, что он является адвокатом, подозрение ему подписывал генпрокурор.

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