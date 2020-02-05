ВСП продлил срок формирования комиссии для проведения конкурса в ВККСУ

Пока ни одна международная или иностранная организация-партнер Украины в антикоррупционной сфере не прислала своих кандидатов.

Международным и иностранным организациям-партнерам Украины в сфере предотвращения коррупции до 10 марта продлили срок подачи кандидатур в конкурсную комиссию для проведения конкурса на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Также до 10 марта продлили срок подачи кандидатами документов о подтверждении соответствия требованиям законодательства. Такое решение Высшего совета правосудия опубликовали в пресс-центре судебной власти Украины.

"Пока предложений о персональном составе конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККСУ международными и иностранными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения коррупции, в Высший совет правосудия не поступило", – объяснили в пресс-центре.

Начало конкурса на должность члена ВККСУ объявили 12 декабря 2019 года. Для подачи кандидатур отвели 20 дней.

14 января ВСП утвердил, что если субъекты формирования состава конкурсной комиссии не уложатся в сроки подачи кандидатур, то эти сроки могут быть продлены.

Напомним, что период подачи кандидатур был продлен 16 января. Тогда предполагалась, что кандидатуры будут поданы до 5 февраля.