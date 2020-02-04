Дело Антоненко дополнили двумя томами и дали всего два часа на ознакомление

Печерский суд Киева объявил перерыв в заседании по делу Андрея Антоненко до 17 часов 4 февраля. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Прокурор Сергей Зузак на заседании подал около 400 листов ходатайств. В связи с этим, адвокаты Антоненко попросили время для ознакомления. И суд объявил перерыв до 17 часов.

«Еще вчера, минимум за три часа до заседания, они должны были вручить это подозреваемому или кому-то из представителей стороны защиты, они это сделали перед судебным заседанием. Вот ходатайства и приложения к нему», - сообщил адвокат Дмитрий Круговой, демонстрируя кипу бумаг в руках.

Сегодня суд должен рассмотреть вопрос продления меры пресечения Антоненко по ходатайству прокурора.

Напомним, ранее Печерский райсуд Киева продлил арест другой подозреваемой в деле Юлии Кузьменко.