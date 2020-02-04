Подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко продлили арест на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и медика Юлии Кузьменко. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Вікторія Матола

Во время заседания прокурор Сергей Зузак сообщил суду, что считает обвинение обоснованным и привел те же аргументы, которые озвучивал в суде ранее: что трое подозреваемых в деле общались по телефону между собой, и что экспертиза - законна. Также он сказал, что следствие изучило активность в Юлии Кузьменко в Facebook и якобы накануне убийства Шеремета ее активность была «нетипичной», поскольку за день до убийства Шеремета она была онлайн до 3 ночи, а на следующий день была вне сети с 21.41 вечера до утра. Также он вспомнил о корпусе выхолощеной мины, которую нашли во время обыска Андрея Антоненко.

Прокурор настаивал на том, чтобы Кузьменко была под арестом на время следственных действий.

В свою очередь, адвокат подозреваемой Тарас Безпалый обратил внимание суда на то, что у эксперта, который проводил так называемую «экспертизу походки», не было украинской аккредитации, а следствие должно использовать украинское законодательство. Кроме этого, он сослался на вывод Министерства юстиции об отсутствии методологии экспертизы походки.

Фото: Вікторія Матола

Адвокат Кузьменко подчеркнул, что в обвинении почему-то звучат слова «возможно», «можно допустить», что не может служить аргументом для того, чтобы содержать Кузьменко под стражей.

Взрывное устройство, от которого погиб Шеремет, было сделано не из мины, корпус которой был найден у Антоненко, сказал адвокат. Он также обратил внимание на фиксацию телефона Кузьменко. Из материалов дела следует, что ночью 19 июля 2016 года она ездила в аэропорт встречать ребенка и родителей, а после того, как отвезла их домой, якобы поехала на место преступления.

«Оперуполномоченным сделано допущение (адвокат акцентировал на этом слове - LB.ua.), что после 4 утра, встретив детей и родителей, она проехала недалеко от места убийства», - подчеркнул адвокат, обратив внимание на формулировку.

Согласно материалам дела, сказал адвокат, сторона обвинения считает, что Кузьменко якобы отказалась сотрудничать со следствием, потому что не сообщила пароль к одному из своих телефонов.

«Но она предоставила доступ к айфону, соцсети Facebook.. Если она несколько месяцев им не пользовалась, может не помнить пароль. У нее два телефона. Отсылка стороны обвинения к безвыходности - не причина заявлять, что мой клиент противодействует следствию, следственные действия не проводятся уже два месяца», - сказал он.

По мнению адвоката, состава преступления в материалах дела нет.

Адвокат также вспомнил, что прокурор Сергей Зузак неоднократно говорил, что Кузьменко публиковала «изображения Гитлера с другими фашистами».

«Открываю пост. Это Черчиль. Это прокурор называет Черчиля фашистом, или я что-то перепутал?» - риторически заметил Беспалый.

Он резюмировал, что Кузьменко работает со следствием, и ее поведение и характеристика говорит о том, что риска ее побега нет. Адвокат попросил суд сменить ей меру пресечения на домашний арест.

Сама Кузьменко снова повторила, что не знала Шеремета, а о его убийстве узнала со СМИ.

«Я не имею отношения к убийству», - сказала она.

Фото: Lb.ua

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