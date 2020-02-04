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Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов до 300

Для окончательного принятия не хватает больше 60 голосов.

Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов до 300
Фото: Макс Левин

Верховная Рада 4 февраля одобрила проект постановления №1017/П1 о предварительном принятия законопроекта, который предполагает сокращение количества депутатов с 450 до 300.

За него проголосовали 236 депутатов.

Это второе из трех голосований, необходимых в рамках процедуры внесения изменений в Конституцию.

В статье 76 Конституции планируется указать, что конституционный состав Верховной Рады - 300 депутатов, а не 450. Также планируется прописать требование о владении государственным языком для народного депутата Украины и исключить из текста статьи принципы общего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.

Законопроектом предлагается изменить также статью 77 Конституции, в ней хотят указать, что Верховная Рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе.

В случае принятия новые нормы будут касаться Верховной Рады следующего созыва. Парламент, избранный до вступления в силу закона, продолжит исполняться свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

Представители оппозиции во время обсуждения законопроекта указывали, что Конституционный Суд одобрил этот законопроект с замечаниями. По их мнению, это нужно учитывать во время принятия законопроекта.

Однако представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский отверг это мнение.

"Конституционный Суд дал вывод, что законопроект, предложенный президентом Украины, соответствует требованиям закона 157 и 158 Конститции Украины. Все остальное, о чем идет речь в выводе Конституционного Суда, это его юридическая позиция, которая Верховная Рада как единый орган законодательный власти, может учесть или не учесть. Комитет по правовой политике рекомендовал Верховной Раде рассмотреть этот законопроект", - сказал он.

Напомним, в 2000 году на Всеукраинском референдуме почти 90% украинцев проголосовали за сокращение Верховной Рады с 450 до 300 депутатов.

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