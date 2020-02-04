"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли

Во фракции подтвердили, что ОПЗЖ готова отозвать свои 3 тыс. поправок в обмен на договоренности по другим голосованиям.

Верховная Рада в четверг, 6 февраля, рассмотрит закон о рынке земли. Для принятия закона во втором чтении и целом фракция "Слуга народа" планирует заседать в ночь с четверга на пятницу.

Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве фракции.

"В четверг рассмотрим землю. Рассчитываем, что примем в целом. Поэтому, скорее всего, заседать будем до утра", - заявил он.

Сразу два собеседника во фракции подтвердили, что фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" готова отозвать свои 3 тыс. поправок к закону в обмен на договоренности по следующим голосованиям и законам.

"Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко правки снимать не собирается. Но, в случае отказа ОПЗЖ, вполне успеваем принять закон за один день", - добавил источник.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения в ноябре прошлого года.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Это собирались прописать в законопроекте ко второму чтению.

Отмену моратория на продажу земли требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.