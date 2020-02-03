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​Богуцкая извинилась в фейсбуке перед социологом Головахой, назвав его Головко

Нардеп исправила ошибку после того, ей как на это указали в комментариях.

​Богуцкая извинилась в фейсбуке перед социологом Головахой, назвав его Головко
Єлизавета Богуцька
Фото: krymr.com

Депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая извинилась перед социологом Евгением Головахой, которого она назвала "дедушкой из позапрошлого столетия".

Нардеп написала пост в фейсбуке, при этом перепутала его фамилию, назвав Головаху "Головко".

"Несколько дней назад я написала пост про Дмитрия Дубилета в программе Шустера. Его оппонента назвала "каким-то Евгением Ивановичем из позапрошлого века". Оказалось, что это очень известный социолог Головко. И выходит, что я обидела человека, назвав его "каким-то, с далекого прошлого" и "совком". Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головко", - написала Богуцкая.

Нардеп исправила ошибку после того, ей как на это указали в комментариях.

Напомним, Богуцкая назвала авторитетного социолога, доктора философских наук Евгения Головаху "дедушкой позапрошлого столетия". Таким образом она решила прокомментировать его выступление в эфире ТРК "Украина", где он доказывал необходимость традиционной переписи населения.

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