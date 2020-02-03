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Украина надеется на помощь Турции в освобождении политзаключенных в Крыму и России

Зеленский обсудил с Эрдоганом нарушение прав человека в Крыму и агрессивной политике России в регионе.

Украина надеется на помощь Турции в освобождении политзаключенных в Крыму и России
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на помощь Турции в освобождении политзаключенных в Крыму и России.

Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который в понедельник прилетел в Киев на переговоры.

"Мы говорили о войне на Донбассе, аннексии Крымского полуострова, нарушении прав человека в Крыму, агрессивной политике России в регионе. Во всех этих вопросах нам крайне важна последовательная поддержка Турции, а также практические шаги Анкары в этом направлении. Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории РФ", - сказал Зеленский.

Напомним, в ноябре Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого президент Турции заверил в поддержке Украины.

Ранее, в октябре, стало известно о встрече 11 октября президента Турции с российской парламентской делегацией. В ее состав вошли два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. Встреча состоялась на конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, где также были делегации Афганистана, Китая, Пакистана и Турции.

МИД Украины направил Турции ноту протеста. А в Меджлисе крымскотатарского народа расценили прием Эрдоганом крымских "депутатов" как досадное недоразумение и назвали "провокацией Кремля".

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