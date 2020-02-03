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Епифаний: Филарет находится в самоизоляции

"Мы обращались и сейчас призываем его к примирению".

Епифаний: Филарет находится в самоизоляции
Фото: facebook/Патріарх Філарет

Киевский митрополит Епифаний назвал нынешнее положение почетного патриарха ПЦУ Филарета самоизоляцией.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины сказал на пресс-конференции по случаю первой годовщины интронизации.

"Сегодня мне было приятно, что приветственное слово выразил [львовский] митрополит Макарий [бывший предстоятель УАПЦ]. Несмотря ни на что, он стал фактически моей опорой в течение последнего года. Подобного мы ожидали от Филарета, который имеет огромный опыт. Но, к сожалению, те взгляды, которые были высказаны им после Томоса, шли вопреки общему мнению всех архиереев. Поэтому сейчас он находится в самоизоляции. Он иерарх Православной церкви Украины, мы создали все необходимые условия для его существования как иерарха. У него своя резиденция и возможность совершать богослужения и принимать людей. Мы обращались и сейчас призываем его к примирению", - сказал Епифаний.

Напомним, что Филарет, который был одним из создателей Православной церкви Украины, в 2019 году отказался ее признавать. Он настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он ее патриарх.

В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать.

В декабре 2019 почетный патриарх Филарет заявил, что Томос от Вселенского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.

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