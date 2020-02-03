Епифаний надеется на новую волну переходов в ПЦУ

Киевский митрополит Епифаний надеется на вторую волну переходов из УПЦ Московского патриархата.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины сказал на пресс-конференции по случаю первой годовщины интронизации.

Епифаний заявил, что за прошлый год присоединились 600 общин со стороны русской православной церкви, однако Московский патриархат пытается приостановить этот процесс. По его словам, некоторые областные администрации блокируют перерегистрацию.

"Я верю в то, что в будущем будет еще одна волна переходов со стороны РПЦ к ПЦУ. Почему я говорю русской православной церкви? Потому что УПЦ МП должна по закону перерегистрироваться в русскую православную церковь. Если вы хотите иметь своим религиозным центром Москву, то почему не называете вещи своими именами? Пожалуйста, назовите себя Русской православной церковью и не вводите православных украинцев в заблуждение. Мы убеждены, что в следующем году получим признание со стороны нескольких других православных церквей. Я не буду называть каких, не буду облегчать труд наших противников", - отметил он.

Он также подчеркнул, что за минувший год ПЦУ стала действительно единой церковью, без разделения на Киевский патриархат и УАПЦ.

Митрополит Епифаний отметил, что одним из первых с годовщиной интронизации его поздравил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня мне было приятно, что приветственное слово выразил [львовский] митрополит Макарий [бывший предстоятель УАПЦ]. Несмотря ни на что, он стал фактически моей опорой в течение последнего года. Подобного мы ожидали от Филарета, который имеет огромный опыт. Но, к сожалению, те взгляды, которые были высказаны им после получения Томоса, шли вопреки общему мнению всех архиереев. Поэтому сейчас он находится в самоизоляции. Он иерарх Православной церкви Украины, мы создали все необходимые условия для его существования как иерарха. У него своя резиденция и возможность совершать богослужения и принимать людей. Мы обращались и сейчас призываем его к примирению", - сказал Епифаний.

Он добавил, что личных встреч с Филаретом у него в последнее время не было.

"Личных встреч у меня с ним не было, но мы приветствуем его и выражаем благодарность за то, что он в свое время сделал. Нет уже ни Киевского патриархата, ни автокефальной церкви, есть одна Православная церкви Украины", - сказал Епифаний.

По его словам, церковь стремится к признанию автокефалии и "объединению всех православных украинцев вокруг нашего Киева".

На вопрос о конкурсе на главу Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести, где по результатам второго собеседования лидирует Андрей Юраш, митрополит ответил, что церковь не вмешивается во внутренние дела государства. "Сейчас мы имеем религиозный мир. И поэтому я верю, что Кабмин назначит того человека, который лучше всего справится с этим заданием", - сказал он.

Напомним, интронизация митрополита Киевского и всей Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, прошла 3 февраля 2019 года. На церемонию были приглашены около 150 человек.