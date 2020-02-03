ГБР передало в полицию заявление Шокина на Байдена – "Украинские новости"

Бюро не открывало производство на его основании.

Государственное бюро расследований передало в полицию заявление бывшего генпрокурора Виктора Шокина на экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этому пишут "Украинские новости", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"Заявление передано в полицию", – сказал он.

По его словам, ГБР не открывало уголовное производство по заявлению экс-генпрокурора. Заявление было передано Национальной полиции 31 января.

Напомним, 29 января стало известно, что Виктор Шокин написал заявление в Госбюро расследований на бывшего вице-президента США Джо Байдена. Суть преступления, по мнению Шокина, заключается во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса).

Шокин отмечает, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления Байдена.