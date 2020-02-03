В Одессе в пожаре в пятиэтажном доме погибли трое людей

В Суворовском районе Одессы 3 февраля произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которой погибли трое людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Возгорание началось около 4 часов 23 минут в квартире на втором этаже пятиэтажного здания.

"В 4:52 подразделения ГосЧС ликвидировали пожар на площади 15 м квадратных", – добавили спасатели.

Причины пожара выясняются. На месте работала оперативная группа ГУ ГосЧС в Одесской области.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что он мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года. В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение в служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года.