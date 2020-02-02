Трое военных пострадали в результате боевых действий на Донбассе в воскресенье

Трое украинских военных пострадали в результате боевых действий на Донбассе в воскресенье.

Двое из них были ранены, а один получил "боевое поражение", как говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Стреляли возле Песков, Лебедиснкого, Васильевки, Луганского, Крымского, Новотошковского. Всего с начала дня зафиксировали 11 обстрелов.

Боевики использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (шесть мин возле Новотошковского) и 82 мм (34 мины возле Луганского и 25 мин возле Крымского), а также вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Напомним, что 1 февраля на Донбассе произошло 15 обстрелов. Один украинский военнослужащий погиб, еще два получили ранения.