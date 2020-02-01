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Штаб ООС сообщил об одном погибшем и одном раненом украинских бойцах с начала суток

У Новоташковского из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину.

Штаб ООС сообщил об одном погибшем и одном раненом украинских бойцах с начала суток
Фото: Макс Левин

Сегодня, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по  позициям украинских военных: вблизи Красногоровки, в районе Марьинки, неподалеку Васильевки, в районе Невельского и дважды - рядом с Песками.Восемь вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Луганского, дважды в районе населенного пункта Орехово, трижды рядом с Новотошковским (из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов), рядом с Невельским и

в районе Катериновки.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения", - подчеркивают в штабе.

Как сообщалось, боевой медик, сержант 93-й ОМБр Клавдия Сытник погибла у Новоташковского при доставке лекарств на передовую.

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