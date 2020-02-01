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На Донбассе населенный пункт остался без электричества из-за ДТП с участием БМП боевиков

По данным штаба ООС, оккупанты попытаются переложить вину на украинских военных.

На Донбассе населенный пункт остался без электричества из-за ДТП с участием БМП боевиков
Фото: Агентство Крымские Новости

В результате ДТП с участием БМП боевиков на временно оккупированной части Луганской области без электроснабжения остался населенный пункт Хорошее. Об этом сообщили в штабе ООС.

Инцидент произошел 31 января.

"В результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул. Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская обл.) были повреждены линии электропитания и полностью обесточен населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители местной оккупационной администрации, пытаясь скрыть факт причастности боевиков к инциденту, "подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры".

"Это еще раз подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом. Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает", - подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, в пятницу боевики обстреляли из тяжелой артиллерии позиции украинских военных у Широкино.

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