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В Киеве задержали мужчину, который пытался продать 10 кг ртути

Для сбыта опасного вещества в столицу он приехал из Николаева. 

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.u
В Киеве задержали мужчину, который пытался продать ртуть в особо крупных размерах. Для этого он приехал в столицу из Николаева, сообщили на странице прокуратуры Киева в Facebook

"В ходе проведения обыска автомобиля фигуранта правоохранители нашли и изъяли стеклянную емкость, в которой находилось вещество, похожее на ртуть, весом около 10 килограммов", – говорится в сообщении. 

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.u

Мужчину задержали, уголовное производство ведется по ч.4 ст. 321 (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах) УК Украины.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.u

Напомним, что 24 января в Ровно СБУ пресекла попытку сбыта 56-ти килограммов ртути

Трое злоумышленников, среди которых экс-работник органов прокуратуры, организовали нелегальный бизнес по продаже ртути. Токсический товар дельцы сбывали крупными партиями в разных регионах Украины.

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