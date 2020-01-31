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В Переяславе водитель легковушки сбил пожилую женщину, отвез ее в травмпункт и сбежал

Полиция разыскала нарушителя.

В Переяславе водитель легковушки сбил пожилую женщину, отвез ее в травмпункт и сбежал
Перекресток, где произошло ДТП (фото полиции)
Фото: kv.npu.gov.ua

В четверг утром в городе Переяслав 73-летняя местная жительница попала под колеса легкового автомобиля, когда переходила перекресток. Водитель отвез пострадавшую в местное травматологическое отделение, а затем исчез.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, пострадавшая получила перелом руки.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили личность водителя и нашли его в Черкасской области. Открыто уголовное производство по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Полиция также напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил всеми участниками дорожного движения. "В связи с ухудшением погодных условий, призываем водителей быть осторожными, а пешеходов - не пренебрегать светоотражающими элементами", - подчеркнули в НПУ.

Напомним, ранее в Сумах в ДТП из-за непогоды пострадали десятеро пассажиров маршрутки.

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