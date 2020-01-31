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СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Сюткину

Артист планировал выступить в Киеве 27 апреля.

СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Сюткину
Валерий Сюткин
Фото: kp.ru

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину, который называл аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.

"СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткин за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, Сюткин планировал выступить в киевском Дворце "Украина" 27 апреля.

В 2014 году бывший солист группы "Браво" заявил, что аннексия Крыма Россией "является восстановлением исторической справедливости". "Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала", - говорил Сюткин в интервью Дмитрию Гордону.

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