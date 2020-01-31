Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.

После возложения цветов у Стены Памяти Помпео направился в резиденцию Епифания - Михайловский собор.

Отметим, что это уже вторая встреча главы ПЦУ и Госсекретаря Помпео за последние четыре месяца. В прошлый раз они встречались 23 октября 2019 года в Вашингтоне.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Как сообщается на сайте ПЦУ, Помпео и Епифаний обсудили вызовы для Православной церкви Украины, в частности - ее деятельности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

Глава ПЦУ выразил благодарность американской стороне !за твердую и надежную поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, с которыми продолжает сталкиваться наша страна, так и на пути государства и демократических реформ".

Также во время встречи была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке двустороннего сотрудничества, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания.

Напомним, ранее Помпео в Киеве встретился с главой МИДа Вадимом Пристайко и возложил цветы к Стене памяти.