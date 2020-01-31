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​Елена Зеленская и глава Черкасской ОГА договорились о пилотном проекте школьного питания "Стакан молока"

Первая леди Украины обсудила вопросы школьного питания с главами Киевской и Черкасской ОГА.

​Елена Зеленская и глава Черкасской ОГА договорились о пилотном проекте школьного питания "Стакан молока"
Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская обсудила с главами Черкасской и Киевской областных государственных администраций проект по внедрению здорового питания в украинских школах.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В ходе скайп-совещания речь шла о ходе подготовки пилотного проекта, цель которого - обеспечить в рационе детей достаточное количество молочных и кисломолочных продуктов.

"Идея проекта возникла во время декабрьского визита Елены Зеленской в черкасские учебные заведения. Тогда супруга Президента общалась с родителями школьников и приняла участие в круглом столе «Здоровая школа» с председателями объединенных территориальных громад, директорами сельских школ и представителями районного отдела образования", - отмечается в сообщении.

Во многих европейских странах действует программа "Стакан молока". Такая практика в свое время существовала и в нескольких регионах Украины. Поскольку программа продемонстрировала эффективность и положительное влияние на здоровье детей, было предложено ее возобновить.

Черкасская область согласилась стать пилотным регионом для внедрения подобного проекта и уже начала его разработку.

Напомним, Елена Зеленская ранее определила свои задачи как первой леди. Так, в частности, она будет заниматься реформой питания в школах, инклюзивными программами, а также культурной дипломатией.

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