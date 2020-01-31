​В Кабмине закрыли парикмахерскую, в помещении будут работать "инвестиционные няни"

В Кабинете министров закрыли парикмахерскую, а в освобожденном помещении обустроили 12 рабочих мест для сотрудников UkraineInvest.

Об этом сообщил в фейсбуке министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см). В моем Инстаграми я опубликовал фото", - написал министр.

Он отметил, что в помещении обустроили 12 рабочих мест для работников UkraineInvest - тех самых "инвестиционных нянь".

"Кстати, в заголовках можно так и написать: "Няни захватили помещение парикмахеров". А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие госорганы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", - добавил Дубилет.

Напомним, на форуме в Давосе президент Владимир Зеленский призвал вкладывать деньги в Украину и пообещал иностранным инвесторам "няньку" и налоговые каникулы.