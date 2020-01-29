Инвестору нужна не няня, а верховенство права, - мнение

Представители платформы стратегической и законотворческой аналитики «Координата» , в состав которой вошли ведущие ученые в области хозяйственного, гражданского, административного, уголовного и других отраслей права, государственного управления и международной торговли, провели дискуссию на тему: «Инвесторы и государство: противостояние или сотрудничество».

Участники дискуссии, в частности, обсудили идею правительства внедрить институт "инвест-няни" для потенциальных инвесторов (менеджеров, которые будут сопровождать бизнес 24/7. По их мнению, такая инициатива более теоретическая, нежели практическая.

Вместе с тем, в Офисе по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, который и будет выполнять роль "няни", говорят, что правильная работа с инвесторами открывает дорогу для дальнейшего инвестирования.

"Инвестиции - это вопрос национальной безопасности ,без них невозможно обеспечить ВВП. За три года мы, работая с существующими в Украине инвесторами, разблокировали для них почти 3 млрд. долларов. Это дает им возможность думать о дальнейших инвестициях. Первый вызов, который стоит перед властью в отношении бизнеса - обеспечение верховенства права. Второй вызов - это равные правила игры для всех бизнесов, потому что до сих пор до конца не поломаны потоки, на которых сидят олигархи в различных областях. Однако многого в борьбе с коррупцией удалось достичь благодаря институциональным изменениям: через автоматический возврат НДС, работу Prozorro Украина экономит от 6 до 8 млрд. долларов в год государственного бюджета». - отметил член наблюдательного совета UkraineInvest Данило Билак.

В свою очередь народный депутат Украины Нина Южанина считает наибольшей проблемой для работы иностранных и отечественных предприятий двусмысленность толкования норм права.

"Относительно налоговых споров, я считаю, что без предварительного анализа и детального обсуждения нельзя менять систему, которая требует взвешенного подхода. Сейчас в проекте 1210 приняты нормы о введении в правовое поле нового определения "налоговое правонарушение", совершение которого налогоплательщиком будет рассматриваться контролирующим органом в контексте наличия у плательщика вины при его совершении, одновременно с наличием в соответствующей операции плательщика деловой цели ее проведения. Поэтому можем вернуться во времена, когда налоговая и налоговый милиционер подвергал сомнению любой контракт, если он не был заключен с целью получения прибыли", - отметила депутат.