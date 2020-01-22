Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
Народный депутат пришел на работу с "подбитым глазом"
Народный депутат пришел на работу с "подбитым глазом"
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
"Развод" по-украински
"Развод" по-украински
ГлавнаяПолитика

Гончарук в Давосе провел заседание Национального инвестиционного совета

"Сейчас самый подходящий момент вкладывать в Украину".

Премьер-министр Алексей Гончарук провел в Давосе заседание Национального инвестиционного совета.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Об этом Гончарук сообщил в най своей странице в фейсбуке.

"Первое заседание Национального инвестиционного совета с момента избрания нового Президента состоялось сегодня в Давосе под моим председательством. Члены Совета - крупнейшие иностранные компании в Украине, которые уже много лет успешно работают в Украине и вносят неоценимый вклад в развитие нашей экономики", - написал он.

По словам Гончарука, участники Национального инвестсовета обсудили потенциал дальнейшего партнерства с Украиной.

"Сейчас самый подходящий момент вкладывать в Украину. Об этом я говорю нашим партнерам", - отметил он.

Премьер-министр напомнил, что Всемирный банк улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины с 3% до 3,7% в 2020 году; инфляция быстро замедляется - 4,1% в 2019 году; в Украине для улучшения условий ведения бизнеса заработал Кодекс о банкротстве, вступил в действие закон о стимулировании инвестиционной деятельности; отменен квазиналог в виде паевого взноса (с 2021).

"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", - заявил Гончарук.

Как сообщалось, в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также