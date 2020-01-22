Премьер-министр Алексей Гончарук провел в Давосе заседание Национального инвестиционного совета.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Об этом Гончарук сообщил в най своей странице в фейсбуке.

"Первое заседание Национального инвестиционного совета с момента избрания нового Президента состоялось сегодня в Давосе под моим председательством. Члены Совета - крупнейшие иностранные компании в Украине, которые уже много лет успешно работают в Украине и вносят неоценимый вклад в развитие нашей экономики", - написал он.

По словам Гончарука, участники Национального инвестсовета обсудили потенциал дальнейшего партнерства с Украиной.

"Сейчас самый подходящий момент вкладывать в Украину. Об этом я говорю нашим партнерам", - отметил он.

Премьер-министр напомнил, что Всемирный банк улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины с 3% до 3,7% в 2020 году; инфляция быстро замедляется - 4,1% в 2019 году; в Украине для улучшения условий ведения бизнеса заработал Кодекс о банкротстве, вступил в действие закон о стимулировании инвестиционной деятельности; отменен квазиналог в виде паевого взноса (с 2021).

"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", - заявил Гончарук.

Как сообщалось, в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум.