Госсекретарь США Помпео прилетит в Киев 30 января

Государственный секретарь США Майк Помпео 30 января посетит Украину с визитом.

Об этом сообщило белорусское бюро "Радио Свобода" со ссылкой на рассылку Госдепа США.

"Майк Помпео посетит Лондон 29-30 января, потом будет в Киеве 30 января и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где будет меньше чем день, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 января президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне.

В декабре прошлого года американское издание Politico сообщило, что США в январе готовят визит Помпео в Украину для налаживания отношений между странами. Также 19 декабря о подготовке визита Помпео в Украину сообщил помощник Зеленского Андрей Ермак.

Визит был запланирован на начало января, но был отменен.