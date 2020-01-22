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Госсекретарь США Помпео прилетит в Киев 30 января

1 февраля Помпео посетит Минск.

Госсекретарь США Помпео прилетит в Киев 30 января
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Государственный секретарь США Майк Помпео 30 января посетит Украину с визитом.

Об этом сообщило белорусское бюро "Радио Свобода" со ссылкой на рассылку Госдепа США.

"Майк Помпео посетит Лондон 29-30 января, потом будет в Киеве 30 января и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где будет меньше чем день, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 января президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне.

В декабре прошлого года американское издание Politico сообщило, что США в январе готовят визит Помпео в Украину для налаживания отношений между странами. Также 19 декабря о подготовке визита Помпео в Украину сообщил помощник Зеленского Андрей Ермак. 

Визит был запланирован на начало января, но был отменен.

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