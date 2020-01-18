За расследование возможной слежки за Йованович в Украине взялся Госдепартамент США

Госдепартамент сделает все необходимое для того, чтобы выяснить, возникала ли угроза экс-послу США в Украине Мари Йованович.

Об этом в пятницу заявил госсекретарь Майк Помпео, передает ередает Голос Америки.

Информация о возможной слежке за послом содержится в переписке между бизнесменом из Флориды Львом Парнасом и его коллегой Робертом Ф. Хайдом, "который общался с людьми в Украине, наблюдавшими за г-жой Йованович".

Помпео также заявил в интервью, что он никогда не общался и не встречался со Львом Парнасом.

"Мы сделаем все, что необходимо, чтобы оценить, произошло ли там что-то… Я подозреваю, что многое из того, о чем сообщалось, в итоге окажется неверным, но наше обязательство, мои обязательства в качестве госсекретаря, заключается в том, чтобы мы провели оценку и расследование. Каждый раз, когда кто-то полагает, что существует возможность угрозы одному из наших сотрудников, мы, конечно, это делаем", - заявил Помпео.

Во время дачи показаний в Конгрессе, Йованович сказала о позднем телефонном звонке из Вашингтона, который она получила, находясь в Киеве. По словам экс-посла, ей сказали, что она немедленно должна вернуться в США из-за опасений относительно ее безопасности.

"Мы делаем все возможное, чтобы никому не был причинен вред, идет ли речь о том, что происходило в нашем посольстве в Багдаде на прошлой неделе, или о работе, которая велась в Киеве всю весну прошлого года, когда там находилась посол Йованович, и в нашем посольстве в Киеве даже сегодня", - заявил Помпео.

Ранее Национальная полиция начала уголовное производство о возможной слежке за послом США Мари Йованович на территории Украины.