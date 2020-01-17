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307 депутатов в Раде создали объединение за семейные ценности

Координировать работу будет член команды Зеленского.

307 депутатов в Раде создали объединение за семейные ценности
Фото: facebook.com/Олександр Васюк

В Верховной Раде 17 января было создано межфракционное депутатское объединение "Ценности. Достоинство. Семья". Его членами стали 307 народных депутатов Украины.

Об этом в фейсбуке сообщил член команды Зеленского Александр Васюк.

Сопредседателями от каждой фракции и группы в парламенте избраны Святослав Юраш ("Слуга народа"), Олег Волошин ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Сергей Тарута ("Батькивщина"), Михаил Бондарь ("Европейская солидарность"), Ирина Констанкевич ("За будущее"), Александр Ковалев ("Доверие"), Оксана Савчук (внефракционная).

Как сообщил один из сопредседателей и инициатор создания объединения Станислав Юраш, "Голос" предложит своего сопредседателя в скором времени.

Руководителем офиса, который "будет работать над мониторингом, наработкой законопроектов, организацией деятельности объединения в контексте распространения консервативной мысл"и стал Александр Васюк.

От команды Uteam координировать работу в этом направлении будет Юрий Белоконь.

Целью межфракционного депутатского объединения является "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды; подготовка и принятие законов, которые будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи; а также популяризация и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли в украинское интеллектуальное сообщество".

Основными направлениями работы объединения определены встречи и регулярное общение с национальными и зарубежными религиозными лидерами и социальными активистами; продолжение традиции организации Национального молитвенного завтрака в Украине; защита и работа над развитием института семьи и брака как основы общества; работа офиса, который будет работать над мониторингом и наработкой законопроектов в контексте консервативных ценностей.

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