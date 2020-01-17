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​Рада закрыла последнее заседание второй сессии, следующее - 4 февраля

Внеочередное заседание 24 января отменяется.

​Рада закрыла последнее заседание второй сессии, следующее - 4 февраля
Фото: Макс Левин

Верховная Рада в пятницу закрыла последнее заседание второй сессии. Следующее назначено на 4 февраля.

Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Напоминаю, что на следующей неделе народные депутаты работают с избирателями. Очередная, третья сессия Верховной Рады девятого созыва начнется во вторник, 4 февраля, в 10 часов", - сказал он.

Вторая сессия началась 3 сентября и закончится 24 января.

Напомним, что еще в начале этой недели фракция "Слуги народа" заявляла о планах провести внеочередное заседание 24 января для принятия в первом чтении законопроекта №2598 об изменениях в Конституцию в части децентрализации.

Но из-за критики западных партнеров президент Владимир Зеленский решил его отозвать.

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