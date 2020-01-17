Доступ к "черным ящикам" сбитого самолета МАУ сначала получит группа экспертов, затем их передадут Украине, - Пристайко

Доступ к бортовым самописцам потерпевшего крушение в Иране самолета МАУ "на месте" получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана. После этого "черные ящики" передадут Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, передает "Интерфакс-Украина".

"Предлагается следующий алгоритм действий. Общая команда по расследованию – иранская, канадская и мы тоже присоединяемся нему – получат доступ к "черным ящикам" на месте. После этого "черные ящики" иранская сторона готова отдельно передать Украине. В принципе, это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", - заявил министр.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

10 января Вадим Пристайко заявлял, что Украина получила доступ к "черным ящикам" потерпевшего крушение самолета МАУ, однако их так и не передали Украине.

Иран должен был отправить в Украину чёрные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.