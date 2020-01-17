Пристайко извинился за заявления посольства Украины в Иране после авиакатастрофы

Министр иностранных дел Вадим Пристайко извинился за реакцию посольства Украины в Иране, которая последовала после авиакатастрофы самолета МАУ, где в официальном заявлении исключили ракетную атаку самолета. Об этом министр заявил, выступая в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

"Я как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства (Украины в Иране). Это была первая реакция в состоянии шока, которое пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди, где был сбит самолет, где остаются остатки самолета, тела. Посольство сделало ошибку в том, что подало информацию, полученную от официальной иранской стороны, не указав что это «по информации иранской стороны»", - сказал Пристайко.

По его словам, от столь ответственных заявлений посольства нужно было воздержаться. Единственное, что оправдывает посольство, то, что оно пыталось как можно быстрее сообщить гражданам. В первую очередь, семьям тех граждан, которые погибли, а также семьям иностранных пассажиров о том, что эта трагедия произошла.

"Мы попытались максимально быстро устранить эту проблему, сняли это заявление с сайта посольства и дальше были более осторожны в наших высказываниях. Я приношу извинения в первую очередь семьям жертв авиакатастрофы", - сказал Пристайко.

Он также отметил, что сейчас правительство работает с международными партнерами, чтобы улучшить ситуацию с расследованием и, "наверное, забрать часть инициативы у компаний, которые принимают окончательное решение (о закрытии воздушного пространства) при отсутствии официальных предупреждений, которые принимают окончательные решения относительно полетов.

По информации правительство, одна из западных европейских компаний развернула свой самолет, однако только в тот момент, когда стало известно о катастрофе украинского самолета.

Напомним, спасатели прибыли в Иран 9 января, после того, как 8 января разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ. В составе делегации ГосЧС было 45 специалистов.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал The Washington Post, что украинские расследователи еще до признания Ирана понимали, что самолет "Международных авиалиний Украины" был уничтожен ракетой, но руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.