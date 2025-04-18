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Іран позивається до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великобританії

Позов пов'язаний зі справою про збиття Іраном рейсу PS752 в січні 2020 року.

Іран позивається до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великобританії
Іран позивається до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великобританії
Фото: Укрінформ

Іран позивається до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великобританії.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного суду ООН.

Іран просить Міжнародний Суд ООН визнати, що Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) не має юрисдикції ухвалювати рішення у справі про збиття рейсу МАУ PS752 у 2020 році. 

Таким чином, вважає Іран, це рішення ІКАО порушило вимоги "чесної та справедливої процедури".

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Крім того, Іран наполягає, що військові збили рейс МАУ "ненавмисно і через людську помилку". Тоді, мовляв, збройні сили Ірану перебували в стані підвищеної військової готовності "в очікуванні можливого нападу з боку збройних сил США".

  • У січні 2020 року літак "Боїнг-737", що належав МАУ, впав через три хвилини після зльоту в Тегерані (Іран) з аеропорту імама Хомейні. На борту разом з екіпажем було 176 осіб.

  • Позаторік у січні Іран відмовився від переговорів з Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам рейсу щодо виплати компенсацій.

  • В Офісі Генпрокурора повідомляли, що слідству відомі ймовірні виконавці у справі про катастрофу рейсу PS752.

  • У жовтні 2023 року стало відомо, що Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752 Тегеран-Київ.
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