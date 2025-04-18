Позов пов'язаний зі справою про збиття Іраном рейсу PS752 в січні 2020 року.

Іран позивається до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великобританії

Іран позивається до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великобританії.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного суду ООН.

Іран просить Міжнародний Суд ООН визнати, що Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) не має юрисдикції ухвалювати рішення у справі про збиття рейсу МАУ PS752 у 2020 році.

Таким чином, вважає Іран, це рішення ІКАО порушило вимоги "чесної та справедливої процедури".

Крім того, Іран наполягає, що військові збили рейс МАУ "ненавмисно і через людську помилку". Тоді, мовляв, збройні сили Ірану перебували в стані підвищеної військової готовності "в очікуванні можливого нападу з боку збройних сил США".