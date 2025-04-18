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Сполучені Штати почали відведення сотень військових із Сирії

США закривають три з восьми своїх невеликих робочих баз на північному сході країни, скорочуючи кількість військ приблизно до 1400 з 2000.

Сполучені Штати почали відведення сотень військових із Сирії
Green Village (ілюстративне фото)
Фото: NRDT.com

Сполучені Штати почали відведення сотень військових із північно-східної Сирії, що є відображенням змін у безпековій ситуації в країні після повалення президента Башара Асада в грудні, пише New York Times.

Водночас це крок має у собі ризики, зазначає видання.

Військові закривають три з восьми своїх невеликих робочих баз на північному сході країни, скорочуючи кількість військ приблизно до 1400 з 2000, повідомили двоє високопоставлених чиновників США. 

Закриваються бази Mission Support Site Green Village, M.S.S. Euphrates і третій значно менший об’єкт, який не називається.

За словами офіційних осіб, через 60 днів американські командири оцінять, чи варто робити додаткові скорочення. Відомо, що командування рекомендувало залишити в Сирії щонайменше 500 військовослужбовців США.

Водночас президент Дональд Трамп висловив глибокий скептицизм щодо утримання будь-яких військ США в країні. 

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Теперішні скорочення базуються на рекомендаціях наземних командувачів щодо закриття та консолідації баз. Їх схвалив Пентагон і його Центральне командування, повідомили офіційні особи на умовах анонімності для обговорення оперативних питань.

Ісламська держава залишається серйозною небезпекою в Сирії, особливо на північному сході, де зосереджені американські війська. Але падіння режиму пана Асада значно зменшило, принаймні зараз, низку інших загроз, зокрема ополченців, яких підтримує Іран та російські війська, які підтримували сирійський уряд.

Очікується, що адміністрація Трампа проведе широкий огляд своєї політики щодо Сирії. На думку низки чиновників, контингент американських військ можуть скоротити більше ніж удвічі або повністю вивести.

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