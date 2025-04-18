Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
За крок від погодинного постачання. Водоканали на межі колапсу
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
Учора росіяни пішли в штурм підрозділами на півдні України. Сили оборони втримали всі позиції
ГоловнаСвіт

Сторони у М'янмі готові продовжити перемир'я через землетрус, - прем'єр-міністр Малайзії

“Буде припинення вогню і жодних непотрібних провокацій, тому що в іншому разі вся гуманітарна операція провалиться”.

Сторони у М'янмі готові продовжити перемир'я через землетрус, - прем'єр-міністр Малайзії
Фото: EPA/UPG

Військова хунта М'янми та провідна опозиційна група, мабуть, готові продовжити припинення вогню, щоб забезпечити більше зусиль щодо ліквідації наслідків землетрусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, пише DW.

Ібрагім заявив, що переговори, які він провів із головою хунти М'янми Мін Аунг Хлайнгом та прем'єр-міністром її поваленого тіньового уряду, виявилися успішними.

“Буде припинення вогню і жодних непотрібних провокацій, тому що в іншому разі вся гуманітарна операція провалиться”, ‒ сказав Анвар журналістам у столиці Таїланду Бангкоку.

Водночас жодна з сторін не підтвердила незалежно якесь продовження і без того хиткого 20-денного перемир'я, оголошеного 2 квітня.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Анвар, який зараз є головою регіонального блоку АСЕАН, заявив, що сторони готові продовжити припинення вогню, оголошене обома сторонами після землетрусу 28 березня, внаслідок якого загинуло понад 3600 осіб.

Він сказав, що переговори проходили між головою Державної адміністративної ради армії Мін Аунг Хлайнгом і прем'єр-міністром поваленого унаслідок перевороту Уряду національної єдності М'янми (ПНЕ) У Ман Він Кхаінг Таном.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies