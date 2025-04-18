Сторони у М'янмі готові продовжити перемир'я через землетрус, - прем'єр-міністр Малайзії

“Буде припинення вогню і жодних непотрібних провокацій, тому що в іншому разі вся гуманітарна операція провалиться”.

Військова хунта М'янми та провідна опозиційна група, мабуть, готові продовжити припинення вогню, щоб забезпечити більше зусиль щодо ліквідації наслідків землетрусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, пише DW.

Ібрагім заявив, що переговори, які він провів із головою хунти М'янми Мін Аунг Хлайнгом та прем'єр-міністром її поваленого тіньового уряду, виявилися успішними.

“Буде припинення вогню і жодних непотрібних провокацій, тому що в іншому разі вся гуманітарна операція провалиться”, ‒ сказав Анвар журналістам у столиці Таїланду Бангкоку.

Водночас жодна з сторін не підтвердила незалежно якесь продовження і без того хиткого 20-денного перемир'я, оголошеного 2 квітня.

Анвар, який зараз є головою регіонального блоку АСЕАН, заявив, що сторони готові продовжити припинення вогню, оголошене обома сторонами після землетрусу 28 березня, внаслідок якого загинуло понад 3600 осіб.

Він сказав, що переговори проходили між головою Державної адміністративної ради армії Мін Аунг Хлайнгом і прем'єр-міністром поваленого унаслідок перевороту Уряду національної єдності М'янми (ПНЕ) У Ман Він Кхаінг Таном.