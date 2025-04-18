Уряд опублікував повний текст підписаного з США меморандуму про наміри створити спільний фонд

Кабінет міністрів України опублікував повний текст угоди з США, підписаної учора. Підписи під меморандумом про намір стосовно завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови ставили американський міністр фінансів Скотт Бессент та українська віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

У документі зазначили, що американський народ бажає інвестувати пліч-о-пліч з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну. Також і США, і Україна прагнуть стійкого миру в Україні та міцного партнерства між двома народами й урядами.

США і Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру і безпеки своєю добровільною відомою від третього за величиною арсеналу ядерної зброї. Також обидві країни мають намір заснувати інвестиційний фонд як частину економічного партнерства.

Штати поважають намір України уникати конфліктів при розробці угоди із зобов’язаннями України щодо приєднання до Євросоюзу або угод з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами.

"Уряди США та України укладають цей меморандум про наміри оперативно працювати над завершенням підготовки усіх документів для фіналізації угоди про економічне партнерство народів України і США та започаткує інвестиційний фонд реконструкції ", – йдеться в документі.

Фото: Кабмін меморандум про наміри

Угода зі США

Учора Україна і США підписали меморандум про наміри створити спільний інвестиційний фонд. Тепер вони працюватимуть над текстом повноцінної і конкретної угоди, ратифікувати яку потрібно у Верховній Раді.

Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.

У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.

Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.

Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.

Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.