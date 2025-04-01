Україна і США провели перший раунд консультацій стосовно нової угоди про мінерали

Україна і США уже провели перший раунд переговорів стосовно нової угоди про мінеральні ресурси. Текст американської пропозиції МЗС України отримало 28 березня. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив на брифінгу у відповідь на запитання Суспільного.

Україна була готова підписати рамкову угоду, напрацьовану раніше. Зараз держава опрацьовує нову запропоновану угоду відповідно до її законодавства.

"Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур. Теж підтверджую, що ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди", – повідомив міністр.

Україна налаштована на укладання договору, який відповідатиме обопільним інтересам.

Сибіга вважає, що присутність потужного американського бізнесу стане посиленням безпеки в Україні.

Нова угода про мінерали