Україна і США провели перший раунд консультацій стосовно нової угоди про мінерали

Україна і США уже провели перший раунд переговорів стосовно нової угоди про мінеральні ресурси. Текст американської пропозиції МЗС України отримало 28 березня. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив на брифінгу у відповідь на запитання Суспільного.
Україна була готова підписати рамкову угоду, напрацьовану раніше. Зараз держава опрацьовує нову запропоновану угоду відповідно до її законодавства.
"Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур. Теж підтверджую, що ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди", – повідомив міністр.
Україна налаштована на укладання договору, який відповідатиме обопільним інтересам.
Сибіга вважає, що присутність потужного американського бізнесу стане посиленням безпеки в Україні.
Нова угода про мінерали
- Минулого тижня депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела опублікував подробиці про американську пропозицію угоди про корисні копалини. Документ містив пропозиції, які, на думку нардепа, невигідні Україні.
- Президент Зеленський сказав, що США вирішили змінити правила і тепер замість рамкової угоди хочуть одразу повний договір. А згодом він уточнив, що варіант, який отримав Офіс президента, відрізняється від документу, який отримав Кабмін.
- В уряді підтвердили отримання нового документа, але зазначили, що це – робоча версія, і що Україна сформує власні пропозиції.
- Рамкову угоду, що передбачала створення спільного інвестиційного фонду, мали підписати ще в лютому. Однак після сварки в Овальному кабінеті Вашингтон так до питання підписання і не повернувся.