Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Олександр Камишін, радник Президента зі стратегічних питань: Ми вже робимо більше самохідних артустановок 155 калібру, ніж НАТО
Олександр Камишін, радник Президента зі стратегічних питань: Ми вже робимо більше самохідних артустановок 155 калібру, ніж НАТО
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Росія не збирається зупинятися
Росія не збирається зупинятися
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
ГоловнаСвіт

Україна і США провели перший раунд консультацій стосовно нової угоди про мінерали

Держава опрацьовує нову запропоновану угоду відповідно до її законодавства.

Україна і США провели перший раунд консультацій стосовно нової угоди про мінерали
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Олександр Ратушняк

Україна і США уже провели перший раунд переговорів стосовно нової угоди про мінеральні ресурси. Текст американської пропозиції МЗС України отримало 28 березня. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив на брифінгу у відповідь на запитання Суспільного.

Україна була готова підписати рамкову угоду, напрацьовану раніше. Зараз держава опрацьовує нову запропоновану угоду відповідно до її законодавства.

"Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур. Теж підтверджую, що ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди", – повідомив міністр. 

Україна налаштована на укладання договору, який відповідатиме обопільним інтересам. 

Сибіга вважає, що присутність потужного американського бізнесу стане посиленням безпеки в Україні. 

Нова угода про мінерали

  • Минулого тижня депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела опублікував подробиці про американську пропозицію угоди про корисні копалини. Документ містив пропозиції, які, на думку нардепа, невигідні Україні.
  • Президент Зеленський сказав, що США вирішили змінити правила і тепер замість рамкової угоди хочуть одразу повний договір. А згодом він уточнив, що варіант, який отримав Офіс президента, відрізняється від документу, який отримав Кабмін. 
  • В уряді підтвердили отримання нового документа, але зазначили, що це – робоча версія, і що Україна сформує власні пропозиції. 
  • Рамкову угоду, що передбачала створення спільного інвестиційного фонду, мали підписати ще в лютому. Однак після сварки в Овальному кабінеті Вашингтон так до питання підписання і не повернувся.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies