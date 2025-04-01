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Ізраїль наказав жителям півдня Смуги Гази евакуюватися

Палестинці, що повернулися до своїх домівок, знову змушені тікати.

Ізраїль наказав жителям півдня Смуги Гази евакуюватися
Рафах, Смуга Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові оприлюднили наказ щодо евакуації жителів Рафаху та частини сусіднього міста Хан-Юніс через здійснення "інтенсивних операцій зі знищення можливостей терористичної організації" на півдні Смуги Гази.

Як пише BBC, це наймасовіше розпорядження про потребу для цивільного населення переміститися до гуманітарної зони з часу відновлення бойових дій між ЦАХАЛ та ХАМАСом. Тисячі палестинців, які за два місяці перемир'я встигли повернутися до своїх домівок, знову змушені тікати.

Офіс ООН з прав людини звинуватив Ізраїль у тому, що вимушені переселенці не отримують належних умов проживання, гігієни, здоров'я, безпеки та харчування.

Натомість ізраїльський уряд наполягає, що евакуація здійснюється для захисту палестинців від бійців ХАМАСу, які використовують їх як живий щит - в той час як армія Ізраїлю робить все для зменшення жертв серед цивільного населення. 

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