Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
ГоловнаСвіт

Amnesty International вимагає від Угорщини заарештувати Нетаньягу

Amnesty International вважає, що візит Нетаньяху до Угорщини слід розглядати як "цинічну спробу підірвати МКС та його роботу”.

Amnesty International вимагає від Угорщини заарештувати Нетаньягу
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Правозахисна організація Amnesty International вимагає від влади Угорщини заарештувати прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу та передати до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову відділу глобальних досліджень, адвокації та політики Amnesty International Еріку Гевара-Розас.

"Прем'єр-міністр Нетаньягу - ймовірний воєнний злочинець, звинувачений у використанні голоду як методу ведення війни, навмисних нападах на мирних жителів та злочинах проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших нелюдських актів", - наголосила вона.

Представниця АІ підкреслила, що Угорщина як держава-член МКС має заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде до країни, і передати його до суду.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

"Будь-яка його поїздка до держави-члена МКС, яка не закінчиться його арештом, підштовхне Ізраїль до скоєння подальших злочинів проти палестинців на окупованій палестинській території", — запевнила Еріка Гевара-Розас.

Вона вважає, що візит Нетаньяху до Угорщини слід розглядати як "цинічну спробу підірвати МКС та його роботу, і є образою для жертв цих злочинів". Більше того, запрошення Угорщини демонструє зневагу до міжнародного права та підтверджує, що "ймовірних воєнних злочинців, яких розшукує МКС, раді вітати на вулицях країни-члена ЄС".

  • Ордер МКС, виданий у листопаді минулого року, стосується ймовірних воєнних злочинів, скоєних Ізраїлем у Смузі Гази під час війни країни проти ХАМАСу. Уряд Ізраїлю неодноразово заперечував звинувачення та заявляв, що його операції проти ХАМАС, який США вважають терористичною організацією, відповідають міжнародним законам.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies