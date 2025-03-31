Amnesty International вимагає від Угорщини заарештувати Нетаньягу

Amnesty International вважає, що візит Нетаньяху до Угорщини слід розглядати як "цинічну спробу підірвати МКС та його роботу”.

Правозахисна організація Amnesty International вимагає від влади Угорщини заарештувати прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу та передати до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову відділу глобальних досліджень, адвокації та політики Amnesty International Еріку Гевара-Розас.

"Прем'єр-міністр Нетаньягу - ймовірний воєнний злочинець, звинувачений у використанні голоду як методу ведення війни, навмисних нападах на мирних жителів та злочинах проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших нелюдських актів", - наголосила вона.

Представниця АІ підкреслила, що Угорщина як держава-член МКС має заарештувати Нетаньягу, якщо він приїде до країни, і передати його до суду.

"Будь-яка його поїздка до держави-члена МКС, яка не закінчиться його арештом, підштовхне Ізраїль до скоєння подальших злочинів проти палестинців на окупованій палестинській території", — запевнила Еріка Гевара-Розас.

Вона вважає, що візит Нетаньяху до Угорщини слід розглядати як "цинічну спробу підірвати МКС та його роботу, і є образою для жертв цих злочинів". Більше того, запрошення Угорщини демонструє зневагу до міжнародного права та підтверджує, що "ймовірних воєнних злочинців, яких розшукує МКС, раді вітати на вулицях країни-члена ЄС".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вилетить до Будапешта 2 квітня, повідомив його офіс ‒ попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт,