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Reuters: Глави МЗС "Weimar+" домовилися про збільшення допомоги для України

Також союзники розглянуть посилення санкцій проти РФ.

Reuters: Глави МЗС "Weimar+" домовилися про збільшення допомоги для України
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ країн формату "Weimar+" заявили, що збільшать допомогу Україні, а також розглянуть нові санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.

Про це пише Reuters.

У спільній декларації країн формату "Weimar+" після зустрічі в Мадриді представники МЗС Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії та Польщі, а також віце-президент Європейської комісії Кая Каллас, закликали Росію погодитися на "негайне та безумовне припинення вогню на рівних умовах і з повним виконанням".

Вони також заявили про готовність чинити подальший тиск на Москву, в тому числі через запровадження нових санкцій, щоб забезпечити Києву "найкращі з можливих позицій для досягнення справедливого та тривалого миру".

Також додається, що будь-яка мирна угода має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки для України: "Ми готові відігравати провідну роль у цьому відношенні".

Глави МЗС заявили, що не приймуть жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів на українській території.

  • Напередодні зустрічі в Мадриді Глава євродипломатії Кая Каллас закликала РФ продемонтрувати жест "доброї волі" та домовитися про припинення вогню в Україні.
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