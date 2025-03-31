Reuters: Глави МЗС "Weimar+" домовилися про збільшення допомоги для України

Міністри закордонних справ країн формату "Weimar+" заявили, що збільшать допомогу Україні, а також розглянуть нові санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.
Про це пише Reuters.
У спільній декларації країн формату "Weimar+" після зустрічі в Мадриді представники МЗС Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії та Польщі, а також віце-президент Європейської комісії Кая Каллас, закликали Росію погодитися на "негайне та безумовне припинення вогню на рівних умовах і з повним виконанням".
Вони також заявили про готовність чинити подальший тиск на Москву, в тому числі через запровадження нових санкцій, щоб забезпечити Києву "найкращі з можливих позицій для досягнення справедливого та тривалого миру".
Також додається, що будь-яка мирна угода має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки для України: "Ми готові відігравати провідну роль у цьому відношенні".
Глави МЗС заявили, що не приймуть жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів на українській території.
- Напередодні зустрічі в Мадриді Глава євродипломатії Кая Каллас закликала РФ продемонтрувати жест "доброї волі" та домовитися про припинення вогню в Україні.